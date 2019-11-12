Emilia Clarke gözünü Bond’a dikti!

Clarke, magazin dergisi Empire’a röportaj verdi. Röportaj sırasında oyuncuya Bond serisinden çekilecek olan Daniel Craig’in ardından başrolde oynayı düşünüp düşünmeyeceği soruldu. Craig’in ardından James Bond rolünün kadın olabileceği konuşulurken, GOT starı Clarke, Ajan 007 karakterini canlandırmayı çok istediğini söyledi. Soru karşısında heyecanını ve hevesini saklamayan Clarke, “Evet. Evet tabii ki isterim!” diye bağırdı.

“BİR KADIN OYNAMALI” DEMİŞTİ

Clarke, Ajan 007 karakterinin asla eskimeyecek olduğunu belirterek “En demode ajan olsanızda asla unutulmazsınız” dedi. Hayranlarının karşısına beşinci ve son kez James Bond olarak çıkmaya hazırlanan İngiliz aktör Daniel Craig, kendisinden sonra bir kadın oyuncunun ünlü ajan karakterine hayat vermesi gerektiğini söylemişti. Bunun ardından birçok kadın oyuncunun ismi James Bond karakteri için anılmaya başlandı. Bunlar arasında Downton Abbey dizisiyle bilinen Michelle Dockery ve 31 yaşındaki siyah oyuncu Lashana Lynch vardı. Bond serisinin 25. filmi ‘No Time to die’ (Ölmeye zaman yok) ismiyle vizyona girecek.