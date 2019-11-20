Emilia Clarke: “Tuvalete gidip ağlıyordum sonra dönüp sevişme sahnesini çekiyorduk”

Game of Thrones dizisinde Daenerys Targaryen karakteriyle hafızalarımıza kazınan ünlü oyuncu Emilia Clarke, Armchair Expert adlı podcast için şaşırtan açıklamalar yaptı. Dizinin özellikle ilk beş sahnesindeki sevişme sahneleriyle gündeme gelen oyuncu, o dönem bölümleri çekerken çok zorlandığını söyledi.

“Çıplak sahneleri çekmeseydim hayranlarımı hayal kırıklığına uğratacaktım” diyen 33 yaşındaki İngiliz oyuncu, cinsellik ve çıplaklık içeren sahneler için önce itiraz ettiğini ancak dizinin hayranlarını hayak kırıklığına uğratmamak için kabul ettiğini belirtti.

Ünlü oyuncu, “Daha önce böyle bir sette çalışmamıştım. Game of Thrones'tan önce iki sette bulunmuştum. Şimdi bir sette tüm insanların arasında tamamen çıplak duruyordum. Benden ne beklendiğini, ne istendiğini, benim ne istediğimi bilmiyordum” diye konuştu ve sevişme sahnelerinde ne kadar zorlandığını anlattı.

Sahnelerin çekimini anlatan Clarke, “Tuvalete gidip ağlıyordum, sonra dönüp sahneyi çekiyorduk” dedi. Daenerys'in kocası Khal Drogo'yu canlandıran Jason Momoa'nın cinsellik sahnesi öncesi kendisini rahatlattığını ve desteklediğini de belirtti.

Emilia Clarke, daha önce verdiği bir röportajda, dizideki rolünü çok sevdiğini ama cesur sahnelerden ötürü babasına diziyi kesinlikle izletmediğini söylemişti. Clarke, “Dizide oynamam üzerine bir teklif geldiğinde ailemle birlikte tatildeydim. Senaryoyu okudum ve babamı en başta uyardım: İlk beş bölümü kesinlikle izlemeyeceksin!” ifadesini kullanmıştı.