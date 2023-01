Emilia Clarke’tan şaşırtan itiraf: House of the Dragon’u izlemiyor

Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke, şoke eden itirafıyla dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu Game of Thrones evreninde geçen House of the Dragon'u izlemediğini açıkladı.

Yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran ve bir fenomene dönüşen Game of Thrones, bitmiş olsa da yarattığı evren House of the Dragon ile devam ediyor. Ancak yeni dizi, herkesin dikkatini çekmiş gibi görünmüyor.

Game of Thrones ile yıldızı parlayan Emilia Clarke, yeni diziyi izlemediğini itiraf etti.

Geçen yaz çıkan yeni şov, George RR Martin’in romanı Fire & Blood’a dayanıyor ve Game of Thrones olaylarından yaklaşık 200 yıl öncesinde; yani Clarke’ın canlandırdığı karakter Daenerys Targaryen’in doğumundan 172 yıl öncesinde geçiyor.

Yakın zamanda yapılan bir röportajda Clarke’a House of the Dragon’u izleyip izlemediği soruldu. Clarke’ın yanıtı ise oldukça şaşırtıcı oldu:

“Hayır! Bu çok tuhaf. Bunun olmasından çok mutluyum. Ancak, ‘senin yılın olmayan bir mezunlar buluşmasına gitmek ister misin?’ İşte böyle hissettiriyor. Bundan kaçınıyorum.”

Clarke, sekiz yıl boyunca dizide yer aldı. Dizi bittikten sonra çıplak sahnelerden rahatsız olduğunu açıkladı. Şimdilerde Clarke ile benzer sorunu House of the Dragon oyuncusu Matt Smith de dile getiriyor ve bazı cinsellik içerikli sahnelerin gerekli olup olmadığını sorguluyor.

