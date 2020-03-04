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Emily Blunt’ın eşi John Krasinski: “Emily hediye ettiğim mücevherleri bozduruyor”
Emily Blunt’ın eşi John Krasinski: “Emily hediye ettiğim mücevherleri bozduruyor”
Oyuncu John Krasinski, Oscar ödüllü eşi Emily Blunt'ın, mücevherlerini bozdurduğunu söyledi. Kransinski "Özel günlerde ona pahalı mücevherler alıyorum ama zevkini hala tutturamadım. O da gidip bozduruyor" dedi...
Magazin 4 Mart 2020 - 07:31

The Office dizisinde canlandırdığı Jim Halpert karakteriyle tanınan John Krasinski, kendisi gibi oyuncu olan Oscar ödüllü eşi Emily Blunt hakkında bir itirafta bulundu.

John Krasinski ve Emily Blunt -Backgrid USA

ABD'li film yönetmeni ve oyuncu, Emily Blunt'ın yaptığı sürprizlerden etkilenmediğini söyledi. Daha önce sadece 24 saatliğine onu görmek için 24 saatlik bir yolculuk yaptığını ve geri döndüğünü anlatan Krasinski “Son 7-8 yıldır özel günlerde ona pahalı mücevherler alıyorum ama zevkini hala tutturamadım. O da gidip bozduruyor. Elbette para bana dönmüyor” açıklamasıyla güldürdü.

John Krasinski ve Emily Blunt -Backgrid USA