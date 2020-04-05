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Emily: Karantinamız böyle geçmiyor
Emily: Karantinamız böyle geçmiyor
Pek çok ünlü isim gibi manken Emily Ratajkowski de sosyal medya hesabından takipçilerinin kendisine yönelttiği soruları yanıtladı. Emily, soru cevaplar kısmında kullandığı fotoğrafı daha sonra sayfasına taşıdı.
Magazin 5 Nisan 2020 - 08:46

Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlar ile haber olan manken Emily Ratajkowski, geçen gün yine sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı. Tüm sorulara içtenlikle yanıt veren Emily, evliliğiyle ilgili bir soruda kullandığı fotoğrafı daha sonra sayfasına taşıdı ve üzerine düştüğü notla karantina günlerinin nasıl geçtiğini anlattı.

Genç manken evliliklerinin altıncı ayında çektikleri karenin üzerine şu satırları yazdı: “Karantinamız böyle geçmiyor! (çoğunlukla terliyoruz ve kapüşonlu kıyafetlerle dolaşıyoruz), ancak bu fotoğrafı soru-cevap kısmında yayınladığım için ‘neden burada yayınlamıyorsunuz?’ soruları üzerine buraya taşıdım. Bu evlendikten yaklaşık 6 ay sonra çekilmiş bir kare, 2018 yazı”

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