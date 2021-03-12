Emily Ratajkowski anne oldu

Polonya asıllı ABD’li model ve oyuncu Emily Ratajkowski, bebeğini dünyaya getirdi. Emzirirken çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Ratajkowski, Sylvester Apollo Bear adını verdiği oğlunun 8 Mart’ta dünyaya geldiğini duyurdu.

29 yaşındaki model, bu mutlu haberi “Sylvester Apollo Bear bize katıldı. Hayatımın en gerçeküstü, en güzel ve aşk dolu sabahına geldi” sözleriyle paylaştı.

Ratajkowski, Ekim 2020’de Vogue dergisine kapak olarak hamileliğini duyurmuştu.

Ratajkowski, 2018 yılında oyuncu Sebastian Bear-McClard ile New York’ta düzenlenen sade bir nikâh töreniyle dünyaevine girmişti.

Modelliğin yanı sıra oyunculuk da yapan Emily Ratajkowski, hamilelik dönemini kitap yazarak geçirdi. Ünlü modelin My Body (Benim Vücudum) adlı kitabı önümüzdeki yıl piyasaya çıkıyor.