Emily Ratajkowski imaj değiştirdi

Esmer saçlarıyla tanınan model Emily Ratajkowski, radikal bir karar alarak sarışın oldu. Hayatında ilk defa saçlarını boyadığını söyleyen Ratajkowski, "Karantinadan taze bir görünümle çıktığım için çok mutluyum" dedi.

İngiliz model Emily Ratajkowski, sarışın oldu. Bir saç bakım markasının yüzü olan Ratajkowski, 26 milyon takipçisiyle yeni görüntüsünü paylaştı.

Ratajkowski, “Hayatımda hiç saçımı boyatmadım ya da saç uzunluğunda radikal bir değişiklik yapmadım. Sadece doğum günümü kutladım ve karantinadan taze bir görünümle çıktığım için çok mutluyum” dedi.

Ünlü model, güzelliğin eğlenceli ve etkileyici olması gerektiğini vurgulayarak, “Bu kesinlikle daha önce hiç görmediğim kadar eğlenceli bir şey” notunu yazdı.

Ratajowksi’nin yeni imajı hayranlarından binlerce beğeni ve övgü aldı.