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Emily Ratajkowski köpeğiyle çektirdiği fotoğraflarla güldürdü
Emily Ratajkowski köpeğiyle çektirdiği fotoğraflarla güldürdü
Emily Ratajkowski, dün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflala tebessüm ettirdi. Köpeği Colombo ile pozlarını yayınlayan ünlü model 'Neye bakıyorsun Colombo' diyerek güldürdü...
Magazin 17 Temmuz 2019 - 13:43

Ünlü model Emily Ratajkowski, dün Instagram hesabından son derece seksi bir paylaşım yaptı. Kendine ait Inamorata markasına ait puantiyeli bir tanga bikini üstüne, göğüslerinin yarısını açıkta bırakan kırmızı bir crop top giyen Ratajkowsi, köpeği Colombo ile eğlenceli bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.
Evinde camın önünde arkası dönük bir şekilde poz veren Emily, kendisine bakan köpeğine ‘Neye bakıyorsun Colombo?’ yazdı. Bu eğlenceli paylaşıma sosyal medya da tepkisiz kalmadı ve bir buçuk milyon beğeni aldı.