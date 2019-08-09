Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Emily Ratajkowski, paylaştığı koltuk altı fotoğrafıyla tepki çekti
Emily Ratajkowski, paylaştığı koltuk altı fotoğrafıyla tepki çekti
28 yaşındaki ABD'li model Emily Ratajkowski, sosyal medyadan yayınladığı koltuk altı fotoğrafıyla eleştiri oklarını üzerine çekti.
Magazin 9 Ağustos 2019 - 08:02

Sosyal medya sayfasından yayınladığı cesur fotoğraflarla adından söz ettirmeyi başaran güzel model Emily Ratajkowski, son fotoğrafıyla eleştiri oklarını üzerine çekti.

“BÖYLE BİR POZA GEREK YOK”

Instagram hesabından koltuk altının fotoğrafını yayınlayan Emily, takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Emily’nin bir takipçisi, paylaşıma, “Farkındalık yaratmak için böyle bir poza gerek yok.” ifadelerini kullandı. Başka bir takipçisi ise, “Görmeyi kaldıramayacağım bir görüntü olmuş.” ifadelerini kullandı.

Etiketler