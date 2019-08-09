Emily Ratajkowski, paylaştığı koltuk altı fotoğrafıyla tepki çekti

Sosyal medya sayfasından yayınladığı cesur fotoğraflarla adından söz ettirmeyi başaran güzel model Emily Ratajkowski, son fotoğrafıyla eleştiri oklarını üzerine çekti.

“BÖYLE BİR POZA GEREK YOK”

Instagram hesabından koltuk altının fotoğrafını yayınlayan Emily, takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Emily’nin bir takipçisi, paylaşıma, “Farkındalık yaratmak için böyle bir poza gerek yok.” ifadelerini kullandı. Başka bir takipçisi ise, “Görmeyi kaldıramayacağım bir görüntü olmuş.” ifadelerini kullandı.

