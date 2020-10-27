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Emily Ratajkowski’den en özel çekim! Hamile olduğunu böyle duyurdu
Emily Ratajkowski’den en özel çekim! Hamile olduğunu böyle duyurdu
Dünyaca ünlü model ve oyuncu Emily Ratajkowski, hamile olduğunu bir dergiyle yaptığı özel çekimle haftalar sonra duyurdu.
Sozcu.com.tr
Magazin 27 Ekim 2020 - 10:41

Polonya asıllı ABD'li model ve oyuncu Emily Ratajkowski, son olarak yıllar önce uğradığı tacizi itiraf etmesiyle gündeme gelmesinin ardından bu kez hayranlarını sevindiren bir haber verdi.

29 yaşındaki Ratajkowski hamile olduğunu duyururken, bunu eşine az rastlanır bir yöntemle gerçekleştirdi. Vogue dergisiyle özel bir çekim yapan ünlü model, karnının büyüdüğü anları hem fotoğraf karelerinde hem de videoda gösterdi.

Emily’nin dergiye verdiği poz.

Dergiye uzunca bir röportaj da veren Ratajkowski, 2018 yılında evlendiği eşi Sebastian Bear-McClard’la birlikte bebek için çok heyecanlı olduklarını söyledi.

Bebeğin ultrason görüntüsü.

Bebeğinin cinsiyetini açıklamak ve de öğrenmek istemediğini söyleyen Ratajkowski, “Çocuğumun bana kendini göstermesine izin veren bir ebeveyn olmak istiyorum” dedi.

Emily Ratajkowski ve Sebastian Bear-McClard.

Hakkında sık sık hamile olduğuna yönelik iddilar atılan Ratajkowski’nin mutlu haberi vermesinin ardından yaptığı paylaşıma beğeni ve tebrik yorumları yağdı.

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Son güncelleme: 11:08 - 27.10.2020
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