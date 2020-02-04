Emily tarzı tanıtım…

Model Emily Ratajkowski sosyal medya hesabından yaptığı çamaşır ve mayo paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Emily'in saatler önce yaptığı paylaşım 1 milyonu aşan beğeni topladı.

Londra doğumlu Emily Ratajkowski, geniş kitleler tarafından sosyal medya hesabından yaptığı siyasi çıkışlarla tanınmıştı. Etkileyici fiziği ve sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla kısa sürede bir marka haline gelen Ratajkowski genç yaşında yaptığı evlilikle de uzun süre konuşuldu.

Instagram hesabını aktif olarak kullanan ve özellikle son zamanlarda mayo ve çamaşır tanıtımlarıyla özellikle erkek takipçilerinin beğenisini kazanan genç model evinin banyosunda çektiği selfie ile çamaşır tanıtımlarına bir yenisini daha ekledi.

Fonda yer alan çekici manzarala bütünleştirdiği selfiesinde siyah bir iç çamaşırı tanıtımı yapan Emily, herhangi bir not düşmeden yaptığı paylaşımıyla saatler içerisinde bir milyonu aşan beğeni aldı. Genç modeli beğenen isimler arasında şarkıcı Hande Yener de yer aldı.