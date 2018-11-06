Emily’nin çamaşır yıkama günü

Geniş kitleler tarafından ABD Başkanı Trump karşıtı çıkışları ve paylaşımlarıyla tanınan model Emily Ratajkowski yaptığı son paylaşımla erkek takipçilerini heyecanlandırdı.

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Geride bıraktığımız şubat ayında evlilik haberleriyle gündeme gelen 26 yaşındaki model Emily, hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çekiyor. Özellikle bikinili paylaşımlarıyla sürekli olarak haber olan Emily Ratajkowski bu defa evinin yatak odasında çekilmiş karelerle haber oldu.

Üzerinde spor kıyafetlerle yatak odasında poz veren Emily, gri eşofman altı ve crop-topuyla yürek hoplattı. 26 yaşındaki güzel model; beyaz tişörtüyle yatağın üzerinde oturarak poz verdi ve fotoğrafa “çamaşır yıkama günü” notunu düştü. Emily’nin cesur paylaşımları çok sayıda yorum ve milyonlarca beğeni aldı.



