Emin Gürsoy, Kuruluş: Osman oyuncu kadrosuna dahil oldu!

Yeni sezon öncesinde Kuruluş: Osman dizisine yeni isimler katılıyor. Bir dönemin efsane dizisi Deli Yürek'te Kuşçu karakterini de canlandıran Emin Gürsoy Kuruluş: Osman dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Bozdağ Film imzalı, ATV’de ekranlara gelen Kuruluş: Osman dizisine sürpriz bir isim dahil oldu. Yeni sezonu merakla beklenen dizide bu sene Emin Gürsoy da yer alacak. Henüz rolü hakkında herhangi bir bilginin bulunmadığı Emin Gürsoy, son olarak Kalk Gidelim dizisinde kadrosunda yer alıyordu.

EMİN GÜRSOY KİMDİR?

Emin Gürsoy, 12 Mayıs 1968’de Denizli’nin Güney ilçesinde dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden 1994 yılında mezun oldu. Antalya ve Van Devlet Tiyatroları’nda görev aldı. Ardından İzmit Şehir Tiyatrosu’na katılarak çeşitli oyunlarda roller üstlendi. 2018 yılında 25. Uluslararası Adana Film Festivali’nde Sibel filmindeki rolü ile Altın Koza En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nü aldı.