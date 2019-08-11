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Emina evlilik sorularından rahatsız
Emina evlilik sorularından rahatsız
Mustafa Sandal ile boşandıktan sonra Sadettin Saran ile birlikte olmaya başlayan Emina Jahovic, evlilik sorularından rahatsız oldu.
Emre ÇEVİK
Magazin 11 Ağustos 2019 - 06:00

Mustafa Sandal'dan ile olan evliliğini bitiren ve iş insanı Sadettin Saran ile aşk yaşamaya başlayan Emina Jahovic önceki gün Etiler Akmerkez'de görüntülendi. Yaz tatilini çocukları ile geçirdiğini söyleyen Emina Jahovic “Dün çocuklarım ve Mustafa ile birlikte Göcek'teydik. Oğlumuzun doğum gününü kutladık fakat dün arkadaşlar bizi çekti ve çocuklarım çok rahatsız oldu. Yavuz bu tarz şeyleri artık pek sevmiyor ama yapacak bir şey yok” dedi.

Muhabirlerin “Sadettin Bey ile evleneceğiniz doğru mu?” sorusuna tepki gösteren Jahovic, “Siz saygımdan durdum, konuştum ama özel hayatım ile ilgili konuşmak istemiyorum” diyerek koşar adımlarla uzaklaştı.

Son güncelleme: 17:19 - 10.08.2019