Emina evlilik sorularından rahatsız

Mustafa Sandal'dan ile olan evliliğini bitiren ve iş insanı Sadettin Saran ile aşk yaşamaya başlayan Emina Jahovic önceki gün Etiler Akmerkez'de görüntülendi. Yaz tatilini çocukları ile geçirdiğini söyleyen Emina Jahovic “Dün çocuklarım ve Mustafa ile birlikte Göcek'teydik. Oğlumuzun doğum gününü kutladık fakat dün arkadaşlar bizi çekti ve çocuklarım çok rahatsız oldu. Yavuz bu tarz şeyleri artık pek sevmiyor ama yapacak bir şey yok” dedi.

Muhabirlerin “Sadettin Bey ile evleneceğiniz doğru mu?” sorusuna tepki gösteren Jahovic, “Siz saygımdan durdum, konuştum ama özel hayatım ile ilgili konuşmak istemiyorum” diyerek koşar adımlarla uzaklaştı.