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Emina Jahovic yeni yıla eski eşi Mustafa Sandal’la girecek
Emina Jahovic yeni yıla eski eşi Mustafa Sandal’la girecek
Pek çok ünlü çift gibi boşanmış olsalar da çocukları için bir araya gelen Emina Jahovic ve Mustafa Sandal, yeni yıl planlarını da yine birlikte yaptı.
Emre ÇEVİK
Magazin 15 Aralık 2019 - 09:46

Popçu Mustafa Sandal'ın eski eşi Sırp şarkıcı Emina Jahovic, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Yalnız başına geldiği AVM'de bir restoranda toplantı yapan Jahovic, daha sonra yakın arkadaşıyla buluşup akşam yemeği yeyip keyifli vakit geçirdi.

Kendine yöneltilen sorulara ayaküstü cevap veren Jahovic, “Kendi makyaj ürünümü çıkarmak için kolları sıvadım. ‘Yamina’ adında çıkaracağım ürünler, bir çok kozmetik mağazalarında da satışı başlayacak. Aynı zamanda İnternet satışlarımızda olacak. Çok heyecanlıyım aylardır koşturuyorum. Umarım beklediğim gibi olur.” Dedi. Yılbaşı için herhangi bir planınız var mı? sorusuna ise, ”Yılbaşında eski eşim Mustafa Sandal ve çocuklarım ile birlikte evimizde yeni yıla gireceğiz. İkimiz de sahne tekliflerini geri çevirip, böyle bir karar aldık” açıklamasında bulundu.

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