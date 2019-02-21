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Emina Jahovic’i çıldırtan haber
Emina Jahovic’i çıldırtan haber
Mustafa Sandal'da 10 yıllık evliliğini bitirmesinin hemen ardından Sadettin Saran'la birlikte olan Emina Jahovic, 7 aylık ilişkisini sürpriz şekilde bitirmişti. Çiftin ayrılığıyla ilgili bugün bazı medya organlarından çıkan iddialara Jahovic, sosyal medya sayfasından yanıt verdi.
Magazin 21 Şubat 2019 - 16:25

Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic’le iş insanı Sadettin Saran’ın aşkı bitse de haklarındaki iddialar bitmiyor. Jahovic, geçtiğimiz günlerde Sırp basınına “Sadettin ile hayat görüşlerimiz farklı olduğu için ayrıldık” itirafı yapmıştı.Ancak çiftin ayrılığının  Saran’ın cimriliği olduğu iddia edilmişti. Emina Jahovic’in yakın çevresine “Beni ucuz olsun diye sürekli saçma sapan otellere ve restoranlara götürüyordu. Cebinde akrep var” diye dert yandığı iddia edilmişti. Çıkan bu iddiaların ardından Jahovic, sosyal medya sayfasından bir açıklamaya yaparak bu iddiaları çürüttü.

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Son güncelleme: 16:44 - 21.02.2019
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