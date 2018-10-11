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Emina Jahovic’ten Saadettin Saran açıklaması
Emina Jahovic’ten Saadettin Saran açıklaması
Mustafa Sandal'ın boşandığı eşi Emina Jahovic ve aşk yaşadığı konuşulan iş adamı Saadettin Saran'ın, taş ev yaptırmak için gittiği Çanakkale'de kaldıkları bir otel odasında fazla gürültü çıkardıkları gerekçesiyle şikayet edildiğ dün bir magazin programında iddia edilmişti. Yaşanan bu olayın ardından Emina Jahovic'ten bir açıklama geldi.
Magazin 11 Ekim 2018 - 11:08

Popçu Mustafa Sandal’la boşandıktan sonra adı, iş adamı Saadettin Saran’la aşk dedikodularına karışan Sırp şarkıcı Emina Jahovic hakkında bir dün ortaya bir iddia atılmıştı. Beyaz TV’de yayınlanan magazin programının iddiasına göre; Emina Jahovic ve Saadettin Saran’ın taş ev yaptırmak için gittiği Çanakkale’de kaldıkları bir otel odasında fazla gürültü yaptıkları için şikayet edildikleri iddia edildi. Çıkan bu iddialar sonrasından olayda adı geçen Emina Jahovic, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak hakkında çıkan iddiaları yalanladı. İşte Jahovic’in yaptığı o açıklama;
emina999

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Son güncelleme: 11:12 - 11.10.2018

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