Emina Jahovic’ten Sadettin Saran yalanlaması!

Şarkıcı Mustafa Sandal’la olan evliliği boyunca şarkıcı kimliğini ikinci planda tutan Emina Jahovic, evliliği bittikten sonra kendisini yeni projelere açmıştı. Bir yandan şarkıcılık kariyerine dönen Jahovic, bir yandan da objektif karşısına geçmiş ve birbirinden çekici görüntüler sergilemişti.

SADETTİN SARAN’LA AŞK…

Emina, bir yandan bu tarz bir tempo içerisinde koştururken bir yandan da iş adamı Sadettin Saran’la aşk yaşamaya başladı. 2019 yazında Sadettin Saran ile aşk yaşamaya başlayan Emina, iki kez ayrılıp barıştığı Saran ile sadece 9 ay süren bir beraberlik yaşadı.

Emina, biten ilişkisinin ardından geçen gün hakkında çıkan bir ayrılık haberine tepki gösterdi. İkilinin neden ayrıldığı konusunda yapılan bir haberde Emina’nın ayrılık sebebi olarak arkadaşlarına: “Sadettin çok disiplinli biri. Akşam 20.00’de yatıyor, sabah 5.30’da kalkıp spora gidiyor. Bütün gün iş yerinden ayrılmıyor. Akşam sade bir yemek, sonra hemen yine uyku… Ben gezmek, eğlenmek, tatile gitmek istiyorum. Sıkıcı hayat bana uymadı” şeklinde bir açıklamada bulunduğu iddia ediliyordu.

EMİNA’DAN HABERE YALANLAMA GELDİ…

Emina Jahovic kendisi hakkında yapılan bu ayrılık haberleriyle ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve “Benimle ilgili böyle aslı astarı olmayan hikayeler uydurmasanız mı acaba” diye yazdı.