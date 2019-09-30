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Emina Jahovic’ten ‘Yenge’ çıkışı
Emina Jahovic’ten ‘Yenge’ çıkışı
Şarkıcı Mustafa Sandal'dan ayrıldıktan sonra müzik hayatına dönüş yapan Emina, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı.
Magazin 30 Eylül 2019 - 09:47

Mustafa Sandal ile yaptığı evlilikten iki erkek çocuk sahibi olan 37 yaşındaki Emina Jahovic, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Sahne aldığı mekanlarda çekilmiş görüntüleri ya da bir kampanya için çekilmiş birbirinden özel karelerini takipçileriyle paylaşmaktan geri durmayan Emina, bu defa takipçilerinin sorularını yanıtladı.

PEK ÇOK YORUM GELDİ

Emina Jahovic, instagram hesabının soru sorma özelliğini kullanarak takipçilerinden kendisine sorular yöneltmelerini istedi. Aralarında Türklerin de bulunduğu çok sayıda takipçisinden yorumlar ve sorular alan Emina’ya bir takipçisi ‘Yenge’ şeklinde seslendi. Emina’nın bu çıkışa yanıtı ise ‘Kimin?’ şeklinde oldu. Emina’nın adı bir süredir Sadettin Saran ile anılıyor…

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