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Emina Sandal, eşi Mustafa ve oğlu Yaman’a ait bir kareyi yayınladı
Emina Sandal, eşi Mustafa ve oğlu Yaman’a ait bir kareyi yayınladı
Şarkıcı ve manken Emina Sandal, eşi ve oğlu Yaman'ın kış fotoğrafını çekip takipçileriyle paylaştı.
Magazin 9 Ocak 2017 - 09:01

İstanbul’u kısa sürede etkisi altına alan kar yağışı sonrasında hemen her yer bembeyaz bir örtüyle kaplandı. Eksilerde seyreden dereceler yüzünden pek çok yerde buz sarkıtları oluştu. Bu sarkıtlara dair paylaşımlarda bulunanlardan biri de Emina Sandal oldu. Kışın renkli yüzüne dair paylaşımlarda bulunan Sandal, eşi Mustafa ve oğlu Yaman’ın evlerinin bahçesinde çekilmiş ve ellerinde çatılarında oluşmuş buz sarkıtlarını tutarken çekilmiş bir karelerini yayınladı. Emina Sandal bu kareyi Star Wars (Yıldız Savaşları) filmindeki ışın kılıçlarına atfen ‘Star Wars’ notuyla paylaşmayı tercih etmiş.

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Son güncelleme: 09:04 - 09.01.2017
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