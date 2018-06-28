Emina Sandal ile şarkıcı Edis, düet yapmak için stüdyoya girdi

Emina Sandal ile şarkıcı Edis, düet yapmak için stüdyoya girdi

Mustafa Sandal'dan boşanan Emina Jahovic, müzik çalışmalarına hız verdi. Ülkesi Sırbistan'ın en ünlü popçularından biri olan şarkıcı, Edis'le ‘Nefesimsin' isimli şarkıda düet yaptı. İkili önceki gün bir araya geldi.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Boşanma sonrası Türk müzik piyasasında da kendini kanıtlamak isteyen Emina Jahovic, sözlerini Sırbistan’ın ünlü bestecilerin Darko Dimitrov‘un yazdığı ‘Nefesim’ isimli şarkıyı birlikte seslendirmek için Edis’e teklif götürdü. Genç popçunun teklifi kabul etmesi üzerine ikili birlikte stüdyoya girdi.

Yarı Türkçe yarı Sırpça sözlerden oluşan şarkının okumalarını bitiren ikiliden Jahovic, Edis’le fotoğrafını, “Büyük sürpriz geliyor” notuyla takipçileriyle paylaştı. Önümüzdeki günlerde müzikseverlerle buluşacak single Türkiye ile aynı anda Sırbistan’da da yayınlanacak.

Emina Jahovic, 2012 yılında ‘Kimse Yok mu?’, 2013’te ise ‘Yakışmaz’ isimli single çıkarmış ancak çalışmaları beklenen ilgiyi görmemişti. Edis Görgülü ve Emina Jahovic, Akmerkez Serafina'da görüntülendi. Boşanma sorularını yanıtsız bırakan Jahovic ise koşar adımlarla aracına binerek evinin yolunu tuttu.