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Emina ve Sadettin ilk kez el ele
Emina ve Sadettin ilk kez el ele
Beş aylık aranın ardından barışan Emina Jahovic ile Sadettin Saran, önceki gün Bebek de bir kafede sohbet ederken görüntülendi.
Emre ÇEVİK
Magazin 1 Ekim 2019 - 08:21

Oldukça keyifli oldukları gözlenen çift, kameraları görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler. Bir süre sonra bulundukları mekandan el ele ayrılan aşıklar, gazetecilerin bu sene sonuna doğru evleneceklerine dair çıkan haberleri sorması üzerine ikili , sessizliklerini korudu.

KAMERALARI GÖRÜNCE ELİNİ İTTİ

Ailelerinin tanıştıklarına dair söylentilere de sessiz kalan Saran ve jahoviç çifti kendilerini bekleyen özel araçları ile oradan ayrıldı. Karşısında kameraları gören Saran’ın Jahoviç’den el hareketiyle elini istemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

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