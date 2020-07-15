Emina’dan oğluna anne tavsiyesi

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, büyük oğlu Yaman'la çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve altına yazdığı tavsiye notu ile dikkat çekti.

Şarkıcı Emina Jahovic, Mustafa Sandal’la olan evliliğini bitirdikten sonra kariyerine geri dönmüş ve kısa bir süre önce yeni çalışmasını da sevenlerinin beğenisine sunmuştu.

Bu süre zarfında yoğun bir tempoda koşturan ve karantina yüzünden vaktini evinde geçiren Emina, normalleşme süreciyle birlikte çocuklarıyla yeniden bir araya geldi.

‘RÜYALARININ PEŞİNDEN GİT’

Sosyal medya hesabından çocuklarıyla birlikte görüldüğü kareler paylaşmaya başlayan Emina Jahovic son olarak kitesurfing (uçurtma sörfü) yapan ve boyunu geçen oğlu Yaman’la çekilmiş bir karesinin altına da son derece dikkat çeken bir tavsiyede bulundu.

Jahovic paylaşımın hemen altına “Rüyalarının peşinden git insanların değil” diyerek çok önemli bir tavsiyede bulundu ve hatta evliliği boyunca ikinci plana attığı müzik kariyeriyle ilgili gönderme yaptı.