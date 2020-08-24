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Emina’dan ‘profesyonel’ selfieler
Emina’dan ‘profesyonel’ selfieler
Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Takipçileriyle keyifli bir etkileşim içerisinde olan Emina, hesabından yaptığı son paylaşımlarla sevenlerini heyecanlandırdı.
Magazin 24 Ağustos 2020 - 08:39

Ülkesindeki müzik kariyerini Mustafa Sandal ile yaptığı evlilik sonrasında askıya alan ve bu evlilikten iki de erkek çocuk sahibi olan Emina Jahovic, Sandal ile olan evliliğini bitirdikten sonra yeniden müzik sektörüne dönüş yaptı.

Sosyal medya hesabından yeni projeleriyle ilgili paylaşımlarda bulunan Emina, zaman zaman da son derece dikkat çekici paylaşımlara imza atıyor.

Emina son olarak plajda çektiği selfieleri takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımı görenler genç kadının çekimlerini çok profesyonel buldu ve yorumlarında da bu konuda paylaşımlar yaptı.

Son güncelleme: 08:43 - 24.08.2020
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