Emina’nın ‘Sadettin’ siniri

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Sadettin Saran da, Jahovic ile ilgili sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etmişti. Emina Jahovic önceki akşam Bebek’teki kuaföründe görüntülendi. Üç saat kadar bakım yaptıran Jahovic, kuaför çıkışı koşar adımlarla aracına yöneldi.

Önüne de bir vale görevlisini alarak sorulardan kaçmaya çalışan Emina Jahovic, bir muhabirin sorduğu Sadettin Saran sorusuna bir hayli sinirlendi.

Muhabire ters bakış attı. Habercilerin ‘Neden Sadettin Bey sorulduğunda sinirleniyorsunuz? Öyle bir şey yoksa neden yalanlamıyorsunuz?’ sorularına kapıyı sert şekilde kapatarak tepki gösterdi.



