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Emine Bulut’un cinayetinin ardından kadına şiddet içeren dizilere tepki
Emine Bulut’un cinayetinin ardından kadına şiddet içeren dizilere tepki
Sosyal medya kullanıcıları, eski eşi tarafından kızının gözü önünde katledilen Emine Bulut'un ölümünün ardından kadına şiddet görüntüleriyle dikkat çeken dizilere tepki gösterdi.
Magazin 24 Ağustos 2019 - 08:45

Fedai Baran isimli kişi, 18 Ağustos Pazar günü buluştuğu eski eşi Emine Bulut’u küçük kızının yanında boğazından bıçakladı. Günler sonra ortaya çıkan görüntülerde küçük kızın ‘Anne ölme’ feryadı Bulut’un ise ‘Ölmek istemiyorum’ sözleri Türkiye’yi ayaklandırdı. Bulut’un ölümünden sonra Türk dizilerinde yer verilen kadına şiddete de tepkiler büyümeye başladı.

“KADINLARIN CANI BU KADAR UCUZ”

Sosyal medya kullanıcıları, ortaya çıkan görüntülerin ardından neredeyse her bölümünde kadına şiddete yer verilen dizilere tepkiler büyümeye başladı. Bir sosyal medya kullanıcısı “Alkole, sigaraya sansür uygulayan RTÜK, nedense kadına şiddeti meşrulaştıran TV dizilerine dokunmuyor. Kadınların canı bu kadar ucuz” dedi.

RTÜK’E ŞİKAYET YAĞMIŞTI

Yayınlandığı ilk günden itibaren kadın şiddet görüntüleriyle gündeme gelen Sen Anlat Karadeniz dizisi için binlerce kişi RTÜK’e şikayet yağdırmıştı. Yayın hayatına Eylül ayında başlayacak olan Aşk Ağlatır dizisindeki genç kızın şiddet gördüğü sahneler daha yayınlanmadan tepki toplamaya başladı.

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