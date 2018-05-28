Emine Ün’den Avşar kızına destek

Eski manken ve oyuncu Emine Ün, Emre Kınay ile evliliğinden olan kızı Duru ile önceki gün Etiler’de alışveriş yaptı.

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Ayaküstü gazetecilerle konuşan Ün, “Eşim ve kızım nedeniyle şehir dışı çekimi olan bir projeyi kabul etmem” dedi. Öte yandan Ün'e Hülya Avşar'ın kızı Zehra'ya gazetecilere karşı uyarılarda bulunduğu, kendisinin de aynı davranışı sergileyip sergilemediği soruldu.



Ün, soruya “Tecrübelerime dayanarak bir iki tavsiye verebilirim. Bu hayatın her açısı için geçerli. Hülya Hanım'ın yaptığı çok doğru. Duru da zaten çok iyi her şeyi analiz edebiliyor. Bu zamana kadar hiç tembihlemedim” cevabını verdi.