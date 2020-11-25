Emine Ün’ün kızı Duru 17 yaşında

Oyuncu Emine Ün’ün Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru, büyüdü.

Emine Ün, 17 yaşına basan kızı Duru’nun yeni yaşını sosyal medya hesabından kutladı.

Ün, kızıyla birlikte çekilen fotoğraflarını şu not ile Instagram hesabından yayınladı:

“Güneşi gülüşüne nasıl sığdırdın… 17. yaşın güzellikler içinde geçsin ve hep böyle gül güzel kızım benim. İyi ki doğdun iyi ki… Seni çok seviyorum. Her dileğin gerçeğe dönüşsün inşallah, canımın içi.”

“KIZINIZ DEĞİL İKİZİNİZ GİBİ”

Oyuncunun paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları “Kızınız değil ikiziniz gibi” yorumlarda bulundu.