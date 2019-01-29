Emir Benderlioğlu kimdir? Emir Benderlioğlu nereli ve kaç yaşında?

Emir Benderlioğlu, 1979 doğumludur. 2006 yılında Adem'in Trenleri filmi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Emir Benderlioğlu ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde... Emir Benderlioğlu nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar ATv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde, Behzat karakterini canlandıran Emir Benderlioğlu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Emir Benderlioğlu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

EMİR BENDERLİOĞLU KİMDİR?

Fotoğrafçı, seslendirmen, grafiker ve oyuncu Emir Benderlioğlu, 28 Ekim 1979 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Tam olarak adı Atıf Emir Benderlioğlu’dur. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik mezunudur. 2006 yılında Adem'in Trenleri filmi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Emir Benderlioğlu, Dağ II, Panzehir, Deli Dumrul sinema filmlerinin yanı sıra Sessiz Fırtına, Kavak Yelleri, Ayrılık, Keskin Bıçak, Yer Gök Aşk, Galip Derviş ve Osmanlı Tokadı gibi dizilerde yer almıştır. Emir Benderlioğlu şimdilerde ATv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Behzat Façalı karakterine hayat vermektedir. Emir Benderlioğlu, 1.89 metre boyunda, 92 kilo ve Akrep burcudur.

2010 yılında Ceren Şekerci ile evlenen Emir Benderlioğlu’nun bir kızı bulunmaktadır.



Emir Benderlioğlu’nun rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Behzat) (TV Dizisi)

2018 – Börü (Turan) (TV Dizisi)

2018 – 4N1K (Tekin) (TV Dizisi)

2017 – Fi (Ali) (TV Dizisi)

2017 – Aşka Racon Sökmez (Korkut) (Sinema Filmi)

2016 – Kızkaçıran (Ahmet) (Sinema Filmi)

2016 – Dağ 2 (Batur) (Sinema Filmi)

2016 – Cesur Yürek (Serdar) (TV Dizisi)

2015 – Çanakkale Yüzyıllık Mühür (Hüseyin Teğmen) (TV Dizisi)

2015 – Evli ve Öfkeli (Ahmet) (TV Dizisi)

2014 – Çiçek (Rıfat) (TV Dizisi)

2014 – Panzehir (Ferit) (Sinema Filmi)

2013 – Osmanlı Tokadı (Savaş) (TV Dizisi)

2013 – Galip Derviş (Suat) (TV Dizisi)

2012 – Böyle Bitmesin (Abdullah) (TV Dizisi)

2011 – Hop Dedik: Deli Dumrul (Dumrul) (Sinema Filmi)

2011 – 2012 – Yer Gök Aşk (Yılmaz) (TV Dizisi)

2010 – Keskin Bıçak (Çetin) (TV Dizisi)

2009 – Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde (Dumrul) (Sinema Filmi)

2009 – Ayrılık (2) (Eytan) (TV Dizisi)

2008 – Dedektif Biraderler (Savaş) (TV Dizisi)

2007 – Sessiz Fırtına (İbrahim) (TV Dizisi)

2007 – 2010 – Kavak Yelleri (Burak) (TV Dizisi)

2007 – Camgöz (Batu) (Kısa Film)

2007 – Adem’in Trenleri (Bekir) (Sinema Filmi)

2006 – Bukalemun (Ozan) (Kısa Film)

2004 – 4 Saat (Kısa Film)