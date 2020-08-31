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Emma Roberts’tan bebek müjdesi!
Emma Roberts’tan bebek müjdesi!
ABD'li ünlü oyuncu Emma Roberts bebek sahibi olmaya hazırlanıyor. Roberts, bebeğinin cinsiyetini de yaptığı paylaşımla duyurdu.
Sozcu.com.tr
Magazin 31 Ağustos 2020 - 10:56

Julia Roberts’ın kendisi gibi oyuncu olan yeğeni Emma Roberts, sosyal medyadan hayranlarını heyecanlandıran bir gelişmeyi duyurdu.

29 yaşındaki Roberts, Instagram hesabında yer verdiği fotoğrafla ilk çocuğuna hamile olduğunu 13 milyonu aşkın takipçisiyle paylaştı.

Emma Roberts-Instagram.

Sevgilisi Garrett Hedlund ile birlikte poz veren Roberts, “Ben ve benim iki favori erkeğim” notunu düştü.

Emma Roberts-Instagram.

Karnının büyüdüğü dikkat çeken Roberts, erkek bebek beklediğini de böylelikle açıklamış oldu. Roberts’ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Robert ve Hedlund Mart 2019’dan bu yana birlikteliklerini sürdürüyor.

Son güncelleme: 10:59 - 31.08.2020
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