Emma Roberts’tan bebek müjdesi!

ABD'li ünlü oyuncu Emma Roberts bebek sahibi olmaya hazırlanıyor. Roberts, bebeğinin cinsiyetini de yaptığı paylaşımla duyurdu.

Julia Roberts’ın kendisi gibi oyuncu olan yeğeni Emma Roberts, sosyal medyadan hayranlarını heyecanlandıran bir gelişmeyi duyurdu.

29 yaşındaki Roberts, Instagram hesabında yer verdiği fotoğrafla ilk çocuğuna hamile olduğunu 13 milyonu aşkın takipçisiyle paylaştı.

Sevgilisi Garrett Hedlund ile birlikte poz veren Roberts, “Ben ve benim iki favori erkeğim” notunu düştü.

Karnının büyüdüğü dikkat çeken Roberts, erkek bebek beklediğini de böylelikle açıklamış oldu. Roberts’ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Robert ve Hedlund Mart 2019’dan bu yana birlikteliklerini sürdürüyor.