Emma Stone ile Dave McCary düğünlerini iptal etti

Dünyaca ünlü oyuncu Emma Stone ve nişanlısı Dave McCary, geçen hafta dünya evine girecekti ama corona virüsü engel oldu. La La Land filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ı kazanan ünlü oyuncu Emma Stone’la üç yıldır birlikte olduğu nişanlısı Dave McCary’nin aylardır hazırlandıkları düğünlerini iptal ettiği ortaya çıktı. Geçen hafta sonu Los Angeles’ta yapılacak olan düğünlerini virüs nedeniyle ileri bir tarihe erteleyen çiftin henüz belirledikleri bir tarih de yok.