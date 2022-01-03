Emma Watson en sevdiği Harry Potter sahnesini açıkladı

Harry Potter: Return to Hogwarts, 20 yıl sonra serinin oyuncuları bir araya gelirken Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Grint de birbirinden samimi itiraflarda bulundular.

Sozcu.com.tr

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HBO Max’in yeni yılın ilk gününde yayınladığı özel şovda Emma Watson, en sevdiği Harry Potter sahnesini açıkladı.

Ölüm Yadigarları Bölüm 1’de Ron’un gidişinden sonra Harry ve Hermione’nin Nick Cave’in O Children şarkısında dans etmesi genç yıldızın en sevdiği sahnelerden biri olmuş. Radcliffe ve Watson’ın konuştuğu bölümde, Watson şunları söylüyor:

“Gerçekten garip olacağını düşündüğüm ve dans ettiğimizden hiç emin olmadığım sahne, şimdi tüm serideki en sevdiğim sahnelerden biri. Sen ve ben o noktada birbirimize sahiptik, başka bir oyuncuyla böyle bir sahne çekemezdim sanırım. Sahnede çok şey söylendi, konuşulmadı, sevdim. Seninle benim de o noktada ihtiyacımız olan bir eğlence anımız olmalıydı.”

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