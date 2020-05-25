Emoji Filmi konusu ne? Emoji filmi ne zaman çekildi?

Televizyonda ilk kez yayınlanacak olan Emoji Filmi, vizyona girdiği 2017 yılının en çok konuşulan filmlerinden biri olmuştu. Sosyal medya ile hayatımızın bir parçası haline gelen emojilerin komik hikayesinin anlatıldığı Emoji Filmi'nin konusu ve seslendiren kişilerini sizler için derledik…

EMOJİ FİLMİ KONUSU NE?

Telefon kullanıcılarının bildiği bütün emojiler mesajlaşma uygulaması olan Textopolis’te yaşar. Seçilecekleri zamanı bekleyen emojilerin hepsinin tek bir yüz ifadesi vardır ve bu ifadeyi değiştiremezler. Ancak ‘Gene’ filtresiz doğmuştur ve birden fazla yüz ifadesi sergilemektedir. Gene’i düzeltmek için aplikasyondan aplikasyona bir yolculuk başlar. Ancak bildikleri dünya tehdit altına girdiğinde bütün emojilerin kaderi bu üçlünün ellerinde olacaktır.Bu dünyada, filtresiz doğmuş ve birçok ifadeyle coşan enerjik emoji Gene hariç her bir emojinin tek bir yüz ifadesi vardır. Diğer emojiler gibi “normal” olmaya karar veren Gene marifetli en iyi arkadaşı Beşlik’ten ve kötü şöhretli şifre kırıcı emoji Kaçak’tan yardım ister.

