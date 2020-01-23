Emrah Erdoğan ile Sibel Erdoğan boşanıyor!

Geçen yıl boyunca üç dört kez boşanma aşamasına gelen çiftin evliliklerini kurtaramadığı görüldü. 2.Sayfa programında yer alan habere göre boşanma kararı alan çiftin yakın çevresine ‘Bir daha geri dönüşü yok’ dediği öğrenildi. Evliliklerini kurtarmak adına evlilik danışmanına bile giden çift ne yazık ki yaşadıkları krizi bitirmek adına bir sonuç alamadı. Eleysa ve Elyesa isimli iki çocuğu olan çiftin, dostça ve saygı çerçevesinde boşanmak istediği öğrenildi. Sibel Erdoğan’ın avukatlarla görüştüğü, fikir alışverişi yaptığı gelen duyumlar arasında.