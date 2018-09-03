Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki’nin yeni şarkısı Dipsiz Kuyum klibi ve sözleri

Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman'ın yeni şarkısı Dipsiz Kuyum Youtube'da 500 bin kez izlendi. Şarkının sözlerini merak edenler Google üzerinden Dipsiz Kuyum şarkı sözleri araması yapmaya başladı ve Dipsiz Kuyum trend oldu.

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Şarkıyı duyan Reşit olduktan sonra konser temposu bir anda artan ve hemen her gün Türkiye'nin farklı bir yerinde verdiği konserlerle karşımıza çıkan Aleyna Tilki, konser dışında kalan zamanlarını da yine müzikle geçiriyor. Bu yılın başında çıkan Yalnız Çiçek şarkısı ile başarıyı yakalayan Aleyna Tilki şimdi de Emrah Karaduman ile Dipsiz Kuyum’a klip çekti. İşte Dipsiz Kuyum klibi ve şarkı sözleri…

DİPSİZ KUYUM ŞARKI SÖZLERİ

Misafir çocuğu gibiydin

Geldin dağıttın gittin

Ben her gün kokunu öperdim

Yazıp sustuğum sendin

Gönül almayı bilmeyene ömür emanet edilmez

Kaderin izin vermediğine şansın gücü yetmez

Düşmeye doyamadığım dipsiz kuyumdun

Kırılan hayallerimin başrolü oldun

Seni affedecek yollar bulmaktan yoruldum

Seni ben gibi kim sever sanıyorsun?

Söz: Emrah Karaduman, Mevlana, Anonim

Müzik: Emrah Karaduman

Düzenleme: Emrah Karaduman