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Emrah, kızı için yazdı ve söyledi
Emrah, kızı için yazdı ve söyledi
Şarkıcı Emrah sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kızı Eleysa için yaptığı besteyi takipçilerine ulaştırdı.
Magazin 23 Eylül 2019 - 07:46

İçinde bulunduğumuz yılın ilk aylarında ‘müziği bırakıp artık sadece ailemle vakit geçireceğim’ diyen Emrah, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müzikle bağını hep sürdüreceğini gösterdi. Evinde çektiği videoyu hesabından paylaşan Emrah şunları yazdı: Eleysa Erdoğan’a, bir tanecik kızıma yaptım besteyi babasının her şeyi babasının aşkı…

Canım canım kızım, bilsen sana ben ne çok aşığım
Yaslandın omzuma

Bana baba dedin

Ben gözyaşlarımı engelleyemedim

Yaslandın omzuma

Bana baba dedin

Ben gözyaşlarımı engelleyemedim

Canım kızım

Prensesim.. Söz Müzik:Emrah Erdoğan

 

Son güncelleme: 07:48 - 23.09.2019
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