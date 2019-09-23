Emrah, kızı için yazdı ve söyledi

Emrah, kızı için yazdı ve söyledi

Şarkıcı Emrah sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kızı Eleysa için yaptığı besteyi takipçilerine ulaştırdı.

İçinde bulunduğumuz yılın ilk aylarında ‘müziği bırakıp artık sadece ailemle vakit geçireceğim’ diyen Emrah, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müzikle bağını hep sürdüreceğini gösterdi. Evinde çektiği videoyu hesabından paylaşan Emrah şunları yazdı: Eleysa Erdoğan’a, bir tanecik kızıma yaptım besteyi babasının her şeyi babasının aşkı…

Canım canım kızım, bilsen sana ben ne çok aşığım

Yaslandın omzuma

Bana baba dedin

Ben gözyaşlarımı engelleyemedim

Yaslandın omzuma

Bana baba dedin

Ben gözyaşlarımı engelleyemedim

Canım kızım

Prensesim.. Söz Müzik:Emrah Erdoğan