Emrah, kızı için yazdı ve söyledi
İçinde bulunduğumuz yılın ilk aylarında ‘müziği bırakıp artık sadece ailemle vakit geçireceğim’ diyen Emrah, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müzikle bağını hep sürdüreceğini gösterdi. Evinde çektiği videoyu hesabından paylaşan Emrah şunları yazdı: Eleysa Erdoğan’a, bir tanecik kızıma yaptım besteyi babasının her şeyi babasının aşkı…
Canım canım kızım, bilsen sana ben ne çok aşığım
Yaslandın omzuma
Bana baba dedin
Ben gözyaşlarımı engelleyemedim
Yaslandın omzuma
Bana baba dedin
Ben gözyaşlarımı engelleyemedim
Canım kızım
Prensesim.. Söz Müzik:Emrah Erdoğan