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Emrah Serbes, 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödeyecek
Emrah Serbes, 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödeyecek
Yazar Emrah Serbes, İzmir-Aydın Otoyolu'nda önünde seyreden otomobile çarparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olmuş ve tutuklanmıştı. Serbes'in, aileye 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.
Sozcu.com.tr
Magazin 18 Eylül 2020 - 13:54

Yazar Emrah Serbes’in 22 Eylül 2017’de çarptığı araçtaki 59 yaşındaki Ayhan Özçelik, 51 yaşındaki eşi Nilgün Özçelik ve 16 yaşındaki kızları Zeynep Özçelik yaşamını yitirmişti. Serbes’e verilen 13 yıl dört aylık hapis cezası, 11 Aralık 2018’de istinaf tarafından kesinleştirilmişti.

Torbalı 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Davacı Ahmet Mert Özçelik’in avukatı davanın kabulüne, davalı Serbes’in avukatı ise davanın reddine karar verilmesini talep etti.

Hakim davanın kısmen kabulüne, Serbes’in Özçelik’e annesinin ölümü için 550 bin lira, babasının ölümü için 550 bin lira, kardeşinin ölümü için ise 300 bin lira olmak üzere toplam 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE ÖDEYECEK

Manevi tazminatın, kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi kararlaştırıldı. (İHA)

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Son güncelleme: 14:27 - 18.09.2020
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