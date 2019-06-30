Emrah’ın hüzünlü satırları

Geride bıraktığımız aylarda müziği bırakacağını açıklayan ve sonrasında son bir turne için hayranlarına müjdeli haber veren Emrah, kalan vaktini ailesine ayırmak istediğini söyleyerek böyle bir karar almıştı. Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini yaşantısı hakkında bilgilendiren Emrah, bu defa yeni yaşıyla ilgili satırlar paylaştı. Hüzünlü emojiler eşliğinde paylaşımda bulunan Emrah şunları yazdı: “Yaş 49 olacak 6 ay sonra çok acayip, zaman su gibi akıp gidiyor”



