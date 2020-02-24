Emrah’ın oğlu Tayfun: Bir imzayla bitti

Survivor’ın 6. bölümünde Tayfun Erdoğan, babası olan Emrah ile yaşadıklarını anlattı. Survivor Tayfun Erdoğan’ın ismi bir dönem babası ile olan ilişkisi ile gündeme gelmişti. Survivor yeni bölümde duygularını dile getiren Tayfun Erdoğan, annesi ve dedesini çok özlediğini söyledi.

Oyunlara onların duasını alarak çıktığını belirten Tayfun Erdoğan, dedesinin kendisini oğlu yerine koyduğunu ve onu hep babası olarak gördüğünü açıkladı. Emrah’ın babası olduğunu ispatlamak için çektiklerini anlatan Survivor Tayfun’un sözleri izleyenleri duygulandırdı.