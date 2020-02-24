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Emrah’ın oğlu Tayfun: Bir imzayla bitti
Emrah’ın oğlu Tayfun: Bir imzayla bitti
Survivor 2020'nin altıncı bölümüne, gönüllüler takımından Tayfun Erdoğan'ın röportajı damga vurdu. İşte Tayfun'un hayat hikayesini anlattığı o duygusal anlar...
Magazin 24 Şubat 2020 - 07:33

Survivor’ın 6. bölümünde Tayfun Erdoğan, babası olan Emrah ile yaşadıklarını anlattı. Survivor Tayfun Erdoğan’ın ismi bir dönem babası ile olan ilişkisi ile gündeme gelmişti. Survivor yeni bölümde duygularını dile getiren Tayfun Erdoğan, annesi ve dedesini çok özlediğini söyledi.

Oyunlara onların duasını alarak çıktığını belirten Tayfun Erdoğan, dedesinin kendisini oğlu yerine koyduğunu ve onu hep babası olarak gördüğünü açıkladı. Emrah’ın babası olduğunu ispatlamak için çektiklerini anlatan Survivor Tayfun’un sözleri izleyenleri duygulandırdı.

 

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