Emrah’ın oğlu Tayfun Erdoğan’dan büyük sitem!

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Bir dönem izdivaç programında boy gösteren Tayfun Erdoğan, sosyal medya hesabından babası Emrah Erdoğan, hakkında sitem ve özlem dolu bir paylaşımda bulundu.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Tayfun Erdoğan, babasına sosyal medya üzerinden yine sitemli göndermelerde bulundu. Emrah’ın sosyal medya hesabından diğer iki çocuğuyla yaptığı paylaşım oğlu Tayfun Erdoğan’ı derinden üzdü.

EMRAH’IN PAYLAŞIMINA TAKİPÇİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ



Şarkıcı Emrah’ın ilk çocuğu olan Tayfun Erdoğan’ı geç de olsa kabullense de paylaşımlarında, takipçileri adaletsiz olduğunu yazdı.

SİTEMLİ PAYLAŞIM

Tayfun Erdoğan sosyal medya hesabından babasının bu paylaşımına karşılık olarak “Bir evladının yüreğini yakıyorsan ben bütün haklarımı ahirete bırakıyorum nasıl olsa orada yapayalnız olacağız. Ve o evlat nasıl bir güzel evlat ki hala daha beddua etmeyen bir evlattır” yazarak üzüntüsünü sevenleriyle paylaştı.