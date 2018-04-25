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Emrah’ın yardımcıları gazetecilere saldırdı!
Emrah’ın yardımcıları gazetecilere saldırdı!
Türkücü Emrah, önceki akşam Arnavutköy'de bulunan bir balıkçıda ailesiyle birlikte görüntülendi. Mekan çıkışı Emrah'ın yardımcıları görüntü alan gazetecilerin fotoğraf makinelerine ve kameralarına vurarak görüntü almalarını engellemeye çalıştı.
Emre ÇEVİK
Magazin 25 Nisan 2018 - 15:35

Adı cimrilik hikayeleriyle şehir efsanesi haline gelen Emrah Erdoğan gittiği mekanda hesap krizi yaşadı. Eşi Sibel Kirer, oğlu Elyesa ve kızı Eleysa ile Arnavutköy’de bulunan bir balıkçıya giden şarkıcı Emrah, magazin basınının geldiğini öğrenince öfkelendi. Emrah’ın mekan görevlilerine onları buradan gönderin yoksa hesap ödemem dediği öğrenildi. Çekim yapmamaları konusunda dil döken mekan görevlileri gazetecileri ikna edemeyince devreye menajeri girdi.

“TAYFUN’UN ADINI DUYUNCA EMRAH SİNİRLENİYOR”

Emrah’ın menajeri habercilerin yanına gelerek, çekim yapmanızı istemiyoruz diye konuştu. Menajer, “Yeni yetme bir menajer gelse size argo konuşsa hoşunuza gider mi? 20 yaşında işe yeni başlamış adamın “Oğlunuzla ne zaman görüşeceksiniz? sorusu da Emrah’ı kızdırıyor, olmuyor” diyerek habercilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı.

BASIN MENSUPLARINA SALDIRDILAR

Ne yaptıysa muhabirleri gönderemeyen Emrah’ın çıkışta ağzını bıçak açmadı. Emrah’ın yardımcıları habercilerin makinelerine vurarak fotoğraf çekilmesini engellemeye çalıştı.
EMRAHemrah5

Son güncelleme: 15:40 - 25.04.2018