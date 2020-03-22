Emrah’tan annesine: Seni ayakta alkışlıyorum

Şarkıcı ve oyuncu Emrah, sosyal medya hesabından annesi Ayten Hanımla yaptığı bir telefon görüşmesini paylaştı.

Kendisi de pek çok ünlü isim gibi gönüllü ev karantinasında olan Emrah, dün akşam kandil vesilesiyle annesini aradı.

Annesi Ayten Hanımın üzerine titreyen ve yaptığı sosyal medya paylaşımları ile bunu her fırsatta gösteren Emrah, dün akşam yaptığı kandil görüşmesini videoya aldı ve takipçileriyle paylaştı.

Ayten Hanım’dan evde kalmasını rica eden ve bu konudaki hatırlatmalarını yapan Emrah, paylaştığı videonun üzerine “bana kesinlikle dışarıya çıkmam dedi, bravo annem seni ayakta alkışlıyorum” notunu düştü.