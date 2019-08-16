Emrah’tan baba gönderme!

Sibel Kirer ile 2014 yılında dünya evine giren Emrah, bu evlilikten iki çocuk sahibi olmuştu. Sosyal medya hesabından zaman zaman mutlu aile tablosu pozları veren ve çocuklarıyla birlikte fotoğraf paylaşmaktan mutluluk duyan Emrah bu defa da onları kucaklarına aldığı bir kareyi paylaştı. İşte Emrah’ın çocukları Eleysa ve Elyesa ile verdiği o poz ve altına yazdıkları:

“Kalbimin bir yarısı Elyesa Erdoğan bir yarısı Eleysa Erdoğan fısıldadılar kulağıma baba seni çok seviyoruz sen bizim canımızsın dediler. Beni dünyanın en mutlu insanı en mutlu babası yaptılar canım yavrularım…”