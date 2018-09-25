Emrah’tan Cihat Tamer’e sert sözler

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Emrah, ünlü oyuncu Cihat Tamer’in kendisi hakkındaki ” Oyunculukla alakası yok” demesine çok sinirlendi. Tepkisini sosyal medya hesabından yaptığı uzun bir paylaşımla gösteren Emrah şu ifadeleri kullandı:

“Kendini sanatın, tiyatronun azizi görüp, insanların mesleki kariyerleri ile ilgili yorum yapma hadsizliğinde bulunan bu şahsiyet saygıyı hak etmiyor.. Bu arkadaş daha önceleri de medyada zaman zaman hakkımda yorum yapmaya çalışan bir zavallı aslında… Yaşına olan saygımdan hiç cevap vermedim muhatap olmadım… Ancak bu arkadaş tekrardan bundan bir kaç gün önce bir tv programında mesleğimle ilgili kendisine hiç yakışmayan bir biçimde konuşmuş. Anladığım kadarıyla bu Cihat Tamer denen arkadaş bu aralar işsiz ve güçsüz… Yazık aslında üzüldüm de durumuna… Tabii evde oturup yapımcıların aramasını beklemekte çok zor olsa gerek… Kaderin böyle arkadaş.. Rabbim yardımcın olsun… Ha bu arada bu paylaşımımdan dolayı sana bir faydam dokunur inşallah.. İnsanlar seni hatırlarda belkide iş bulman kolaylaşır.”

“KURT KOCAYINCA KÖPEĞİN MASKARASI OLUYOR”

2.Sayfa adlı programa bağlanan profesyonel oyuncu Cihat Tamer, kendisine Emrah’ın sert çıkışının hatırlatılması üzerine canlı yayında konuştu. Emrah’la hiç muhattap olmadığını söyleyen Tamer, “Yıllar önce Emrah’ın babasını oynaması için kendisine yapımcı üzerinden bir teklif geldiğini ancak kendisinin o dönem ‘Emrah’la oynamam’ diyerek projeyi reddettiğini söyledi.

Tamer sözlerini şöyle sürdürdü; “O dönem üçüncü şahıslar üzerinden bir polemik yürümüş, Emrah, ‘Ben iyi oyuncuyum’ şeklinde sözler söylemiş ben de ‘Oyuncu olmak o kadar kolay değil’ demiştim. Ama yıllar öncesinde kalmış şeyler bunlar… Programda söylediğim sözler üzerine böylesi bir çıkış yapmasına gelince fazla bir şey konuşmak istemiyorum, programda diyeceklerimi dedim. Ancak şöyle söyleyeyim Kurt kocayınca köpeklerin maskarası oluyor… Ona da hayırlı günler dilerim, şanslı bir çocuk…”