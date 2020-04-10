Emrah’tan corona üzerine bir paylaşım

Sosyal medya hesabını meslektaşlarına göre daha seyrek olarak kullanan Emrah, buna rağmen corona virüsü ve karantina günlerine kayıtsız kalamadı.

Özel hayatıyla fazlaca gündem olmamakla birlikte kendisinden söz ettirmeyi bilen Emrah, sosyal medya hesabından maskeli bir fotoğrafını paylaştı. Alışveriş için dışarı çıktığı bir zaman çektiği selfieyi takipçileriyle paylaşan Emrah bu görüntünün altına yazdıklarıyla hem durumu anlattı hem de sanatçı yönünü ortaya koydu.

İşte Emrah’ın corona virüsü dizeleri…

Geçer bugünler geçer

Yitirme umudunu

Karamsar olma sakın

Güzel günler yakın

Rabbim duyar kullarını

Eksik etme hiç duanı

Bekleyip sabır edeceğiz

Güzel günler göreceğiz

Emrah