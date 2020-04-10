Emrah’tan corona üzerine bir paylaşım
Özel hayatıyla fazlaca gündem olmamakla birlikte kendisinden söz ettirmeyi bilen Emrah, sosyal medya hesabından maskeli bir fotoğrafını paylaştı. Alışveriş için dışarı çıktığı bir zaman çektiği selfieyi takipçileriyle paylaşan Emrah bu görüntünün altına yazdıklarıyla hem durumu anlattı hem de sanatçı yönünü ortaya koydu.
İşte Emrah’ın corona virüsü dizeleri…
Geçer bugünler geçer
Yitirme umudunu
Karamsar olma sakın
Güzel günler yakın
Rabbim duyar kullarını
Eksik etme hiç duanı
Bekleyip sabır edeceğiz
Güzel günler göreceğiz
Emrah