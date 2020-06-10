Emrah’tan önemli mesaj ‘çok tıklanması güzel olduğu anlamına gelmez’

Şarkıcı ve oyuncu Emrah, sosyal medya hesabından yazdığı satırlarla Youtube'da milyonlarca izlenme oranlarına yaklaşan şarkılara ve onları yorumlayan isimlere göndermede bulundu.

Uzun zamandır müzik piyasasında olan Emrah, Instagram hesabının hikaye bölümünden yazdıklarıyla adeta ders verdi. Pek çok yeni yetme şarkıcının başarı kriterini Youtube’daki tıklanma oranlarına bağladığı şu günlerde son derece kayda değerler satırlar yazan Emrah adeta yılların deneyimini konuşturdu.

Oluşturulan çok tıklanma algısının kırılması gerektiğini ve insanların güzel sesler ve şarkılar dinlemeyi hakettiğini söyleyen Emrah şu ifadeleri kullandı: