Emre Altuğ Alaçatı’nın ünlü yüzü Beşir babayı görünce…

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Sosyal medya hesabından sıklıklı işi ve çocuklarıyla ilgili paylaşımlarda bulunan şarkıcı Emre Altuğ, bu defa Alaçatı’nın tanınmış yüzlerinden Beşir Baba ile çekildiği bir selfieyi paylaştı. Tanımayalar için Beşir Baba’nın ilginç hayat hikayesini de paylaşan Altuğ şunları yazdı:

“Beşir babayı Alaçatı’da tanımayan yoktur. Sigara, puro satar seyyar olarak ama daha önemli özelliği, yıllarca Almanya’da büyük bir caminin hocalığını yapmış olması… Bu yüzden de ana dili gibi Almanca konuşur. Sonrasında da Sultan Ahmet Camii’nin hocalığını yapmış olması…”