Emre Altuğ böyle yaşlandı

Şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, sosyal medya hesabından paylaştığı bir kare ile takipçileriyle yıllar sonrasından gelen bir selfieyi paylaştı.

Güldür Güldür programındaki oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Emre Altuğ, sosyal medyayı etkin olarak kullanan isimler arasında yer alıyor. Özellikle Çağla Şıkel ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları Uzay ve Kuzey’in üzerine titreyen ve onlarla birlikte geçirdiği keyifli vakitlere dair paylaşımlarda bulunan Emre Altuğ, geçen sene bir anda popüler hale gelen yaşlandırma uygulaması yardımıyla çekilmiş selfilerini hesabından paylaştı.

“BİR GÜZELLİĞİ VAR SANKİ”

Kadrosunda yer aldığı komedi programının çekimleri sırasında gerçekleştirdiği selfiesini; “Yaşlandırdın beni be! Kaç yaş bilmem ama bir güzelliği var sanki” notuyla paylaşan Altuğ’a çok sayıda beğeni ve yorum geldi.