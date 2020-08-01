Emre Altuğ: “Çocuklarımız için yakın semtlerde oturuyoruz”

2015 yılında Çağla Şıkel'den boşanan şarkıcı Emre Altuğ, özel hayatı hakkında konuştu. Altuğ, "Çocuklar boşanmamızın sıkıntısını yaşamıyor. Zaten çok yakın oturuyoruz. Özellikle bunu istedik. Çağla’yla bundan sonraki hayatımızda da görüşmek üzere ayrıldık" dedi

Şarkıcı Emre Altuğ TRT 2 ekranlarında yayınlanan bir programa konuk oldu. Altuğ, programda özel hayatına yönelik açıklamalarda bulundu.

“ÇOCUKLARA HİSSETTİRMİYORUZ”

Çağla Şıkel'le evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki oğlu bulunan Altuğ, “Çocuklar boşanmamızın sıkıntısını yaşamıyor. Zaten çok yakın oturuyoruz. Özellikle bunu istedik. Çağla'yla bundan sonraki hayatımızda da görüşmek üzere ayrıldık. Bunu da başarabildik. Oğullarımızın mutluluğu önemli” dedi.

“SEZEN AKSU ELİMDEN TUTTU”



Altuğ ayrıca Sezen Aksu sayesinde şarkıcı olduğunu söyledi: “Sezen vokallik teklif etti. Oyuncu olmak istediğim için kabul etmedim. Sezen ise ‘Sen şarkıcısın. Bundan kaçamayacaksın” dedi.