Emre Altuğ iflas mı etti? İşletme ortağından açıklama geldi

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15 Haziran’da Deniz Seki konseriyle kapılarını açan ve bugüne kadar pek çok sanatçıyı sahnesine konuk eden Emre Altuğ’un ortağı olduğu Alaçatı Gazino Sako, müzisyenlere ve çalışanlarına olan borcu nedeniyle kepenk kapattığı iddia edilmişti.

ŞARKICI DEHA BİLİMLİER SOSYAL MEDYA HESABINDAN OLAYI DOĞRULAMIŞTI

Alaçatı Gazino Sako’da konser veren Deha Bilimlier, konuyla ilgili Instagram hesabından şöyle bir yazı paylaştı: ”Verilen sözler tutulmayıp, konser ödemelerini zamanında yatırmayan, Çeşme Alaçatı’da adeta sanatçı avına çıkmış Gazino Sako adlı mekan ile anlaşmamız sona ermiştir! Ben ve benim gibi olup da söyleyemeyen birçok sanatçı dostum adına da bu bilgilendirmeyi yapıyorum!” ifadelerini kullanmıştı. Çıkan bu iddialar karşısında Emre Altuğ, açıklamaya yapmayıp sessiz kalmıştı.



MEKANIN İŞLETME ORTAĞI İDDİALARI YALANLADI, AMA OLAY MAHKEMEYE TAŞINDI

Parasını alamadığını iddia eden Deha Bilimlier, sosyal medya sayfasından “Bu piyasaya çok yeni girdikleri için bu devranın bu şekilde döneceğini zanneden bu işletmeye avukatım aracılığı ile ayrıca hukuki süreç de başlatıyoruz” diye yazdı.



Bu bir karalama kampanyasıdır



Konu ile ilgili polemik büyürken mekan işletme ortağı sozcu.com.tr’den Yunus Emre Çınar’a açıklama yaptı. İşletme ortağı Kaan Dağdelen’den jet yanıt geldi. Dağdelen, “Kimseye borcumuz yok. Çıkan sanatçıların paraları her zaman ödendi. Bizim mekânımızda çıkan herkes parasını aldı. Sanatçı maliyetlerinin fazla olmasından dolayı bazı programları iptal ettik. Kurban Bayramı’nda 5 gün boyunca kapımız açık olacak ve ilk iki gün Emre Altuğ, üçüncü gün Linet, ardından sırasıyla Yaşar ve Erol Evgin sahne alacak. Avukatlarımız gerekli suç duyurusunda bulundu. Bu karalama kampanyası asılsızdır. Varsa bir kanıtı getirsin” dedi.